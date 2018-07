Calificare dupa 24 de ani. Suedia a acces in sferturile Campionatului Mondial, dupa ce a trecut la limita de Elvetia - VIDEO

Suedia a obtinut o calificare istorica in sferturile Campionatului Mondial, dupa ce nu au mai jucat in aceasta faza a competitiei de 24 de ani. Scandinavii au trecut aseara la limita de Elvetia, scor 1 la 0. Forsberg a inscris cu noroc in repriza secunda.

Elvetienii au avut o posesie a mingii mai buna, insa ocaziile de gol au apartinut suedezilor. Elvetia a ramas in 10 oameni in prelungirile partidei, cand Lang a vazut cartonasul rosu direct. Scorul a ramas insa neschimbat. 1 la 0, iar Suedia va intalni sambata in sferturi Anglia.