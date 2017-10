Calificare grea pentru Zimbru Chisinau. Galben-verzii merg in sferturile Cupei Moldovei, dupa victoria in fata unei echipe din Divizia B - VIDEO

Desi a jucat pe teren propriu si a fost favorita clara a meciului, Zimbru nu a reusit sa marcheze in prima repriza. Galben-verzii s-au intrecut in ratari.

Dupa pauza, scenariul de joc nu s-a schimbat. Steaua-57, o echipa din Divizia B, a stat in aparare, iar zimbrii au continuat sa iroseasca ocazii de gol. Pana in minutul 80, insa. Brazilianul Douglas Ferreira a reusit sa deschida scorul. In cateva momente, Victor Stina, jucator intrat in repriza secunda, a marcat si el, stabilind scorul final, de 2 la 0.

Iurie OSIPENCO, ANTRENOR ZIMBRU: “Am intalnit o echipa organizata, care stie ce are de facut in teren. S-a aparat foarte bine. ”

Mihai LECA, FUNDAS ZIMBRU: “Stiam ca o sa fie un meci greu, ca ei o sa vina motivati. Zimbru e o echipa mare si fiecare vrea sa demonstreze impotriva noastra, sa joace bine.”

Alexandru CHELTUIALA, ANTRENOR STEAUA-57: “Mi-a placut devotamentul echipei mele. Zimbru e la un nivel inalt. Pentru noi a fost un examen.”

Zimbru s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Moldovei. Intr-un alt meci de astazi, Milsami a invins formatia Sfintul Gheorghe, la fel cu 2 la 0. In etapa urmatoare s-au mai calificat Zaria Balti, Speranta Nisporeni si Dacia.