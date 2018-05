Calificare istorica, pentru Hermannstadt, in finala Cupei Romaniei. Echipa din liga secunda a castigat meciul retur din semifinale cu Gaz Metan Medias - VIDEO

Fotbalistii echipei Hermannstadt au ramas pentru cateva minute pe teren, dupa incheierea meciului, au cantat si au dansat alaturi de fanii din galerie. Formatia din Liga a 2-a scrie istorie in Cupa Romaniei. Desi a incasat gol deja in minutul 6 al partidei, Hermannstadt si-a revenit repede si a egalat scorul prin Blanaru.

Inspirati, oaspetii au inscris din nou in poarta gruparii Gaz Metan Medias. Petrisor Petrescu a reusit o bijuterie de gol.

In cateva momente, s-a facut 3 la 1 – Cristian Sirghi a deviat balonul in propria poarta. Gaz Metan a redus din diferenta prin David Caiado, in minutul 78.

Gazdele, insa, nu mai aveau sanse la calificare. Hermannstadt, care castigase mansa tur cu 1 la 0, s-a impus si in retur si a avansat in finala Cupei Romaniei. Este o premiera istorica pentru Hermannstadt, care va infrunta echipa moldoveanului Nicolae Calancea, in partida decisiva pentru trofeu.

Finala se va disputa pe Arena Nationala, din Bucuresti, pe 27 mai.