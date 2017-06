Calificare istorica pentru nationala Moldovei de tenis: a ajuns in grupa a doua euro-africana din Fed Cup, dupa ce s-a impus in fata Ciprului - VIDEO

Nationala Moldovei de tenis s-a calificat in grupa a doua euro-africana din Fed Cup. Reprezentativa tarii noastre s-a impus in play-off cu 2 la 0 in fata nationalei Ciprului.

Ziua a inceput cu victoria Vitaliei Stamat. Jucatoarea noastra a trecut cu 2 la 1 in fata Elizei Omirou.

Vitalia s-a impus lejer in primul set, scor 6 la 2, insa a cedat la tie-break in actul secund. In devisiv, Stamat a invins cu 6 la 4, aducand prima victorie in duelul cu Cipru.

In cel de-al doilea meci al zilei, Alexandra Perper s-a impus in doar 45 minute, cu 2 la 0, in fata adversarei din Cipru.

Partidele grupei a doua euro-africane din Fed Cup se vor disputa anul viitor. Moldova va evolua in aceasta faza in premiera.