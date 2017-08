Calificare istorica! Sheriff Tiraspol a ajuns in grupele turneului Europa League dupa ce au remizat cu Legia Varsovia, scor 0 la 0 - VIDEO

Dupa remiza in Polonia, scor 1 la 1, Sheriff avea ocazia de a face 0 la 0 in retur si de a se califica. Totusi, tiraspolenii nu s-au inchis in aparare, in meciul jucat in fata suporterilor sai. Brezovec, Susic, Bayala si Posmac au ratat ocazii bune de gol.

O lovitura grea pentru Legia a fost eliminarea lui Pazdan, in minutul 38, care a primit al doilea cartonas galben pentru un fault la Badibanga. Partida s-a incheiat cu scor alb, iar Sheriff s-a calificat in grupele turneului Europa League pentru a patra oara in istorie.

Roberto BORDIN, ANTRENOR SHERIFF TIRASPOL "Vreau să felicit toţi băieţii. Au lucrat foarte bine. Cel mai important, în meciul de astăzi, a fost scopul nostru – să ne calificăm.”

Sheriff este singura echipa din Moldova care a evoluat vreodata in grupele cupelor europene. Viespile au mai jucat in aceasta faza a competitiei in 2009, 2010 si 2013.