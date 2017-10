Calificare istorica. Zimbru Chisinau a acces in turul doi preliminar din Youth League, dupa ce a invins si in deplasare formatia albaneza Vllaznia - VIDEO

Juniorii de la Zimbru au invins cu 4 la 2 formatia Vllaznia. Chiar daca au deschis scorul, galben verzii s-au vazut condusi la pauza, dupa ce albanezii au revenit in primele 45 de minute. Zimbru a intors soarta partidei in partea secunda. Mai intai Stana a egalat...ca in partea secunda Scoarta si Iurasco sa aduca victoria Zimbrilor.

Valeriu ANDRONIC, ANTRENOR ZIMBRU U-19: "Sunt foarte bucuros si mandru de jucatori ca au demonstrat ca au caracter. Am fost convins ca vom intoarce scorul si ne vom califica. Acesta este meritul lor."

Urmatorul adversar al zimbrilor este format