Calificare! Kukesi-Sheriff, 2-1 Tiraspolenii acced in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor dupa un meci de infarct in Albania

Kukesi a inceput in forta returul cu Sheriff, iar la pauza conducea cu 2 la 0 gratie golurilor lui Emini si Pejic. Tiraspolenii au smuls calificarea in partea secunda. Bayala a inscris golul calificarii in minutul 56. Au urmat minute de infarct pentru Sheriff. In minutul 77, tiraspolenii au ramas in 10 oameni, dupa ce de Nooijer a vazut al doilea cartonas galben.

A urmat o noua lovitura pentru Sheriff. In minutul 81, arbitrul a dictat un penalty in poarta lui Zvonimir Mikulic, insa croatul a salvat. S-a incheiat 1 la 2, iar Sheriff acede in turul 3 preliminar al Ligii Campionilor, unde va intalni formatia Qarabag din Azerbaidjan.