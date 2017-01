Calificare pentru Manchester United in finala Cupei Ligii Angliei. Diavolii rosii au pierdut meciul cu Hull City, scor 1 la 2 - VIDEO

Manchester United avea un avantaj confortabil dupa meciul din tur cu Hull City. Totusi, nu a fost o plimbare usoara pentru discipolii lui Jose Mourinho. Hull a obtinut un penalty pe finalul primei reprize si Huddlestone l-a transformat cu brio.

Apoi, Manchester United a intensificat jocul in atac si, in minutul 66, Pogba a egalat scorul. Hull City nu a lasat mainile jos si a inscris din nou, prin Niasse. Hull putea sa trimita meciul in prelungiri, daca mai marca o data, ceea ce nu s-a intamplat.

Manchester United a pierdut, dar s-a calificat in finala Cupei Ligii Angliei, gratie victoriei din prima mansa, scor 2 la 0. Diavolii rosii vor da piept cu Southampton, in ultimul act, care va avea loc pe stadionul Wembley, pe 26 februarie.