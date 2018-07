Calificare. Simona Halep castiga lejer: 6-2, 6-4 cu japoneza Nara. Cu cine va juca in turul 2 la Wimbledon

5-4: Simona Halep va servi pentru castigarea meciului

3-2: Nara ramane in meci un un game castigat pe serviciul ei

3-1: Game foarte disputat, castigat de Simona Halep. Kurumi Nara a avut o minge de break, Halep a revenit si a luat game-ul

1-0: Simona incepe al doilea set cu un break

PRIMUL SET:



6-2: Fara greseala jocul Simonei in a doua parte a setului. Romanca se impune la 15 in ultimul game si castiga setul

5-2: Simona Halep se desprinde spre castigarea primului set. Inca un break reusit si Halep urmeaza la serviciu

3-2: Game foarte muncit, Halep s-a impus abia la a 5-a minge de break, si are acum ocazia sa refaca diferenta de doua game-uri

2-2: Primele semne de slabiciune din partea Simonei pe serviciul ei, japoneza recupereaza breakul

2-1: Japoneza castiga pe propriul serviciu

2-0: Al doilea game este castigat usor de Halep, la zero

1-0: Simona Halep incepe meciul cu un break

Simona Halep incepe drumul spre o noua finala de Grand Slam la Wimbledon 2018. Simona a inceput anul cu o finala pierduta la Australian Open si cu victoria istorica de la Roland Garros. Va reusi acum o noua finala la Londra? Simona a ajuns pana in semifinale in 2014 si a jucat sferturile in ultimii doi ani la Wimbledon. In primul meci, Simona da peste japoneza Kurumi Nara, jucatoare in varsta de 26 de ani, locul 100 WTA in acest moment. Simona Halep e favorita principala a turneului. Ea poate da peste Kvitova in sferturile de finala.

Organizatorii turnului gazduit la All England Club au anuntat programul zilei de marti. Simona Halep, Monica Niculescu, Ana Bogdan, dar si Marius Copil vor evolua in cea de-a doua zi de concurs.

Potrivit unui comunicat oficial, intalnirea dintre Simona Halep si Kurumi Nara va avea loc marti, dupa ora 19:00 (ora Romaniei). Partida Simonei este a treia de pe terenul central (unde meciurile incep la ora 15:00), dupa meciurile dintre Muguruza – Broady si Nadal – Sela.

De la ora 13:30 va avea loc meciul dintre Ana Bogdan si Lara Arruabarrena pe terenul cu numarul 4, fiind primul al zilei pe acest teren.

De asemenea, marti va avea loc si meciul dintre Monica Niculescu si Naomi Osaka, dupa ora 18:30, pe terenul cu numarul 18, dupa partidele dintre Gulbis – Clarke si Daniel - Fognini.

Si singurul reprezentant al Romaniei la masculin, Marius Copil, va evolua marti, dupa ora 15:00, impotriva lui Robin Haase, pe terenul cu numarul 5, dupa meciul dintre Cornet - Cibulkova.

SIMONA HALEP S-A CALIFICAT DEJA LA TURNEUL CAMPIOANELOR!

Simona Halep s-a calificat la Turneul Campioanelor 2018. Liderul mondial din WTA reuseste aceasta performanta pentru a cincea oara la rand si va fi prezenta la finalul acestui an la Singapore.

Campioana de la Roland Garros 2018 are in clasament 5285 de puncte si este calificata la turneul final din 2018 indiferent de ce performante va obtine in restul sezonului competitional. Chiar daca limita de calificare in acest moment este setata la 5660 de puncte, sunt luate in calcul toate posibilitatile, insa Halep nu poate rata calificarea.

Pe locul 2 se afla daneza Caroline Wozniacki, cu 3.370 de puncte. In ultimii 11 ani, nicio jucatoare cu peste 5000 de puncte nu a ratat calificarea la turneul final, la care participa cele mai bune opt sportive din sezonul respectiv.

Simona Halep isi poate seta un nou obiectiv prin castigarea acestui turneu. In 2014, constanteanca a ajuns pana in finala, iar in urmatorii ani nu a reusit sa treaca de faza grupelor.

Turneul Campioanelor 2018 se va desfasura intre 21 si 28 octombrie.

DARREN CAHILL: INCEPE O NOUA ETAPA!

Halep a dezvaluit ce i-a spus antrenorul ei inainte de debutul pe iarba de la Londra.

Darren Cahill, cel care i-a fost alaturi Simonei in cursa pentru castigarea Grand Slam-ului de la Roland Garros, i-a transmis romancei ca la Wimbledon incepe o noua etapa.

"Darren mi-a spus ca trebuie sa ma intorc la munca, intram intr-o noua etapa. Pauza a fost scurta, dar m-am antrenat intens in ultimele zile si sunt pregatita alaturi de Darren sa incep.

Inseamna mult pentru mine ca am castigat un titlu de Grand Slam, dar multe nu s-au schimbat. Am aceeasi rutina inaintea meciurilor", a spus Simona Halep la Eurosport.

MATS WILANDER, DESPRE SANSELE SIMONEI

Castigator a 7 titluri de Grand Slam, Mats Wilander a vorbit despre sansele pe care le are Simona Halep la castigarea turneului de la Wimbledon 2018.

Suedezul in varsta de 53 de ani este de parere ca presiunea de pe umerii Simonei si povara de a nu fi castigat niciun titlu de Grand Slam au disparut din peisaj, iar acest lucru o va ajuta pe cea mai buna tenismena a lumii. "Simona are o sansa uriasa sa faca un turenu bun. Nu este o specialista pe iarba deoarece ii lipseste forta si ii e dificil sa se apere, dar cred ca va face un turneu bun", a declarat Wilander la Eurosport.

Totusi, Wilander mizeaza mai mult pe faptul ca Serena Williams va castiga turneul de la Londra. "Desigur, totul depinde de Serena. Pe iarba este la ea acasa. Ai nevoie de multa forta, iar Serena e numarul 1 la acest capitol. Pe iarba o avem pe Serena si apoi vin celelalte jucatoare", a mai spus Wilander.