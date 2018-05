Calificare smulsa la penalty-uri. Zimbru merge in finala Cupei Moldovei dupa ce a invins-o pe Dinamo-Auto, in seria loviturilor de departajare, scor 5 la 4 - VIDEO

Vitalie Bordian a trimis balonul in bara, acesta fiind ultimul penalty de aseara. Zimbru s-a impus, totusi, cu mari emotii. Seria a inceput dezastruos pentru galben-verzi, primele lor 3 suturi fiind respinse de portarul echipei Dinamo-Auto, Cristian Avram.

Apoi, totusi, gazdele au recuperat, iar portarul lui Zimbru, Emil Timbur, a jucat si el un rol crucial, reusind sa blocheze doua suturi ale oaspetilor. Zimbru a castigat seria loviturilor de departajare cu 5 la 4 si merge in finala Cupei Moldovei, trofeu pe care l-a cucerit ultima data in anul 2014.

Vladimir AGA, ANTRENOR ZIMBRU CHISINAU: “Nu am decat sa-i multumesc tuturor jucatorilor si celor care au crezut in noi pana in ultimul minut. ”

Igor TIGIRLAS, FUNDAS ZIMBRU CHISINAU: “Nici la scorul de 0 la 2, la penalty-uri, nu credeam ca o sa pierdem. Daca nu reveneam cu emotiile si cu tehnica, cu tot, era sa pierdem. ”

Igor DOBROVOLSCHI, ANTRENOR DINAMO-AUTO: “Asta nu am reusit – sa iesim in finala. Pentru a te califica, trebuie sa marchezi. ”

In finala, Zimbru va da piept cu Milsami. Tot aseara, vulturii rosii au jucat pe terenul echipei Petrocub-Hancesti. Igor Bugaiov a deschis scorul, iar Vladimir Ambros a egalat, din penalty. Milsami a lovit decisiv in overtime.

A inscris Maxim Antoniuc, in minutul 120. A fost primul meci de la Hancesti cu noua nocturna, instalata recent. Finala Cupei Moldovei, dintre Zimbru si Milsami, se va disputa pe stadionul galben-verzilor, pe 23 mai.