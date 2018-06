Calificare unica pentru Japonia la Campionatul Mondial. Niponii au mers in optimile turneului din Rusia gratie unui numar mai mic de cartonase galbene - VIDEO

Japonia merge in optimile Campionatului Mondial, chiar daca a cedat aseara in fata Poloniei, scor 0 la 1, si a incheiat grupa la egalitate de puncte cu Senegal, cate 4 si au avut un golaveraj identic.

Niponii au fost salvati de criteriul fair-play. Japonia a primit in cele 3 meciuri din grupa 4 cartonase galbene, in timp ce africanii au acumulat 6 avertismente. In celalalt meci din grupa, Columbia s-a impus cu 1 la 0 in fata Senegalului si s-a calificat in play-off de pe prima pozitie.

In optimi, Columbia va intalni Anglia, iar Japonia se va duela cu Belgia.