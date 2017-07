Calificare! Zaria Balti merge in turul 2 preliminar din Europa League. Echipa noastra s-a impus la penalty-uri, in fata gruparii Sarajevo, in deplasare.

Dupa ce, saptamana trecuta, a castigat prima mansa cu 2 la 1, Zaria a pierdut returul, scor 1 la 2. Zaghinailov a inscris pentru balteni. S-a ajuns in prelungiri, in care nu s-a marcat. In seria loviturilor de departajare, Zaria a triumfat, scor 6 la 5.

Baltenii s-au calificat in etapa a doua preliminara din Europa League. Alte doua echipe moldovenesti au parasit competitia. Dacia a pierdut partida cu Shkendija, scor 0 la 4. In prima mansa, lupii galbeni au cedat cu 0 la 3. Milsami Orhei a remizat cu Fola Esch, scor 1 la 1. In tur, a fost 2 la 1 pentru echipa din Luxemburg.