Calificati in semifinale pentru a 13-a oara in ultimii 14 ani. TSKA Moscova impresioneaza din nou in Euroliga de baschet - VIDEO

Dupa ce a castigat doua meciuri pe teren propriu, TSKA a venit in vizita gruparii Baskonia, unde a avut o seara grea. Echipele au mers cot la cot pana in repriza a treia. Aici, oaspetii, cu francezul Nando De Colo si americanul Cory Higgins in forma buna, s-au desprins pe tabela de scor.

Clubul rus a avut, la un moment dat, un avans de 10 puncte, insa Baskonia a redus din diferenta, in ultimele minute. TSKA s-a impus, totusi, cu 90 la 88, si s-a calificat in semifinalele Euroligii de baschet. Tot acolo merge si Fenerbahce. Turcii au trecut de Panathinaikos, la fel in 3 meciuri. Aseara, Fener i-a invins pe greci cu 79 la 61.

In sezonul precedent, Fenerbahce a jucat in finala, pe care a pierdut-o in fata echipei TSKA.