Camerun a invins Egiptul, in finala cupei continentului, scor 2 la 1, si a smuls trofeul pentru a 5-a oara in istorie - VIDEO

Finala Cupei Africii 2017, turneu gazduit de Gabon, s-a jucat in capitala Libreville. Egiptul a deschis scorul in minutul 22, prin Elneny. Camerun a fost echipa superioara in repriza a doua. Sub presiunea echipei adverse, defensiva egipteana a cedat. N’Koulou a marcat golul egalizator, iar, in minutul 89, camerunezii au smuls victoria. Aboubakar a inscris un gol fenomenal.

Camerun a cucerit Cupa Africii pentru a 5-a oara in istorie si, totodata, s-a calificat in Cupa Confederatiilor, care va avea loc in Rusia, in aceasta vara. A fost nebunie in Camerun, aseara. Mii de fani au sarbatorit succesul istoric al favoritilor.