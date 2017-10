Camp Nou e gol. Meciul dintre Barca si Las Palmas se joaca fara spectatori din cauza referendumului din Catalonia

“FC Barcelona condamna actiunile care au avut loc astazi in multe localitati din Catalonia pentru impiedicarea exercitarii dreptului democratic si libera exprimare a cetatenilor. Avand in vedere caracterul exceptional al celor intamplate, Consiliul Director a decis ca meciul de astazi cu Las Palmas sa se dispute cu portile inchise, dupa ce Liga Spaniola de Fotbal a refuzat sa il amane”, se arata in comunicatul gruparii catalane.

Initial, Barcelona a anuntat unilateral ca suspenda partida cu Las Palmas din La Liga! Liga profesionista din Spania si Federatia au decis ca partida trebuie sa se joace, astfel ca Barcelona risca sa piarda cu 3-0 la masa verde daca nu intra pe teren!





Sefii Barcei au hotarat ca partida nu se poate juca, de teama unor incidente. Au anulat dineul oficial inainte de partida. Cei de la Las Palmas aveau pregatite echipamente cu steagul Spaniei imprimat pe tricourile de joc.





Situatia este ciudata pentru jucatori, care se afla in vestiar si asteapta o decizie finala. Cei de la Las Palmas au iesit deja pentru a inspecta suprafata de pe Camp Nou. Ziarul AS anunta ca Federatia a garantat pentru siguranta jucatorilor si a anuntat ca Barca va pierde la masa verde daca nu va intra pe teren.