Real Madrid a cucerit titlul 33 in Spania, dupa victoria de la Malaga cu 2-0. Zidane a reusit aceasta performanta in chiar primul sezon intreg ca antrenor pe Bernabeu. Anul trecut a cucerit Liga Campionilor, iar acum a calificat din nou echipa in finala. Bucuria madrilenilor a fost imensa.