Campioana a revenit acasa. Simona Halep a prezentat trofeul obtinut la Roland Garros pe Arena Nationala din Bucuresti - VIDEO

Pe Arena Nationala, in fata a peste 15 de mii de oameni care ii scandau numele, Simona Halep a ridicat deasupra capului trofeul de la Roland Garros. Extrem de emotionata, ea si-a amintit cum a crescut pana sa ajunga numarul 1 al tenisului mondial.

Simona HALEP, NUMARUL 1 MONDIAL: "Astazi am ajuns in tara si bucuria este mult mai mare. Mai mare chiar decat pe terenul central de la Paris. Mereu m-am antrenat aici, am crescut aici si mereu am crezut. Chiar daca provin dintr-o tara mai micuta, se poate face o performanta mare."

Printre miile de fani prezenti pe Arena Nationala, s-a aflat si un tanar care a cerut-o de sotie pe Simona Halep, scriindu-si mesajul pe o foaie. In cadrul evenimentului, primarul Bucurestiului i-a oferit Simonei o placheta si cheia orasului.

Gabriela Firea a fost insa huiduita miile de oameni din Arena Nationala, in timp ce tinea un discurs. In drum de la aeroport spre cel mai mare stadion din Romania, Simona Halep a avut parte de o alta surpriza.

A fost oprita de politisti. Inspectorii de patrulare au dat dovada de inventivitate si umor. Simona Halep a cucerit sambata trofeul de la Roland Garros. Este primul turneu de Grand Slam castigat de romanca.