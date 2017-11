Campioana din NBA a prins un ritm nebun. Golden State a obtinut a patra victorie consecutiva si conduce in clasament - VIDEO

Echipa recordurilor din NBA, Golden State Warriors, bate totul in cale. Durant, Green si Curry au facut un meci tare in fata celor de la Miami. Razboinicii s-au desprins pe tabela de scor dupa repriza a doua si nu au mai putut fi ajunsi. 97 la 80 – o victorie clara, care o mentine pe Golden State pe prima pozitie in Conferinta de Vest.

Una din vedetele din NBA, Kyrie Irving, a plecat de la Cleveland la Boston, si se pare ca a luat o decizie corecta. Face legea in noua sa echipa, iar in ultimul meci, a acumulat 35 de puncte. Boston Celtics a trecut de Atlanta Hawks, scor 110 la 107. Boston este lidera Conferintei de Est, cu 9 victorii si 2 infrangeri.