Campioana Euroligii de baschet, TSKA Moscova, s-a calificat in play-off, dupa ce a invins echipa Galatasaray - VIDEO

TSKA a inceput mai modest meciul, insa apoi francezul Nando De Colo si coechipierii s-au pus pe treaba. Gruparea rusa a dominat repriza a doua si, la pauza mare, au ajuns cu un avantaj considerabil, 46 la 29. Nici in repriza a treia, TSKA nu a redus ofensiva.

In continuare, baschetbalistii de la Galatasaray au jucat de la egal la egal cu formatia rusa, insa nu au reusit sa se apropie pe tabela de scor. TSKA a obtinut victoria cu 85 la 69 si s-a calificat in play-off-ul Euroligii. In acelasi timp, Barcelona care ocupa abia locul 11 in clasament, mai spera la calificare in sferturile de finala. Catalanii au batut formatia Unics Kazan cu 70 la 62.

Barcelona are cu trei victorii mai putin decat echipa turca Anadolu, de pe pozitia a 8-a.