Campioana Italiei a fost invinsa. Juventus a cedat la limita in fata celor de la Sampdoria - VIDEO

Sampdoria a reusit surpriza etapei in Italia si a invins campioana in exercitiu, Juventus, scor 3 la 2. Dupa o prima repriza fara goluri marcate, in partea secunda, Zapata a deblocat tabela de marcaj. 20 de minute mai tarziu, Torreira a facut 2 la 0 cu un sut din afara careului.

In minutul 79, Ferrari a inscris pentru Sampdoria, iar scorul a capatat proportii. Chiar si asa, Juventus a fost aproape sa se salveze. Higuain a marcat din penalty, iar Dybala le-a dat sperante oaspetilor, dupa un gol inscris in minutul 94.

Chiar si asa, Juventus nu a reusit revenirea si ramane la 4 puncte in spatele liderului Napoli. Tot ieri, Inter s-a impus lejer in fata celor de la Atalanta. Icardi le-a adus victoria gazdelor, dupa ce a semnat dubla in doar 9 minute.