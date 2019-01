Campioana ligii nord americane de baschet, Golden State a inceput in forta anul 2019. Razboinicii au reusit scorul etapei si au zdrobit-o pe ultima clasata cu un incredibil 132 la 109 - VIDEO

Campioana NBA, Golden State s-a distrat cu ultima clasata Phoenix Suns. Warriors a dominat meciul cap-coada si s-a impus in toate cele 4 reprize de joc. Gazdele si-au creat un avantaj inca la pauza mare, cand conduceau cu 17 puncte diferenta, scor 69 la 52.

Cu vedeta Stephen Curry in mare forma si Kevin Durant, razboinicii si-au respectat statutul de favoriti si s-au impus cu scorul de 132 la 109. Curry a fost marcatorul partidei cu 34 de puncte acumulate.

Intre timp, cea mai titrata echipa din NBA, a pasit cu stangul in noul an. Cu 17 titluri castigate in istorie, Boston Celtics a cedat cu 111 la 120 in fata celor de la San Antonio Spurs. Chiar si asa, baschetbalistii din Boston sunt cu gandul la play-off. Dupa 38 de etape, ei se afla pe locul 5 in conferinta de Est.