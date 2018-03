Campioana ligii nord-americane de baschet, Golden State, amenintata de alte 3 echipe, in forma maxima. Printre revelatiile sezonului se afla Houston - VIDEO

Houston Rockets striveste totul in calea sa. James Harden si coechipierii au venit in vizita formatiei Oklahoma City Thunder si au facut 3 reprize superbe. Gazdele au redus din diferenta, pe final, insa nu au putut salva meciul.

James Harden si Chris Paul au acumulat, in total, 48 de puncte, iar Houston a castigat partida cu 122 la 112.

A fost a 16-a victorie consecutiva, pentru Houston, care conduce Conferinta de Vest din NBA. Golden State ocupa locul secund. In forma maxima este si Portland, care a castigat a 8-a partida la rand. In ultima etapa, Blazers a trecut de New York Knicks, scor 111 la 87.

Portland a fost campioana NBA doar o data, in anul 1977. New Orleans Pelicans, care nu a luat niciodata trofeul, viseaza si ea la un mare succes. Noaptea trecuta, a invins-o pe Los Angeles Clippers, scor 121 la 116.

New Orleans a obtinut a 9-a victorie la rand.