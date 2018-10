Campioana ligii nord-americane de baschet striveste adversar dupa adversar. Golden State Warriors a invins formatia New York Knicks - VIDEO

Meciul de la New York a fost unul spectaculos, iar primele doua reprize au fost echilibrate. Golden State Warriors a reusit sa se impuna, apoi, gratie show-ului atacantului Kevin Durant. Acesta a acumulat 41 de puncte.

Astfel, chiar daca in repriza a treia, New York Knicks a fost echipa mai buna, Golden State s-a impus intr-un final. Razboinicii au castigat meciul cu un scor categoric de 128 la 100.

Warriors a obtinut, cu aceasta ocazie, a cincea sa victorie in sase meciuri, aflandu-se pe pozitia secunda in clasamentul Conferintei de Vest a Ligii Profesioniste nord-americane de baschet, dupa New Orleans Pelicans.