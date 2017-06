Campioana Moldovei, Sheriff Tiraspol, a semnat cu un mijlocas din Curacao, iar la Dacia a venit un fost fotbalist de la Zimbru - VIDEO

Mijlocasul ofensiv Amancio Forte va evolua pentru Dacia. Portughezul a semnat un contract pe un an jumatate cu lupii galbeni si deja se pregateste cu echipa. Jucatorul de 27 de ani este cunoscut fanilor fotbalului moldovenesc. In trecut, Amancio a evoluat pentru Zimbru Chisinau.

Si campioana Moldovei se intareste pentru noul sezon. Sheriff Tiraspol a semnat un contract cu mijlocasul Jeremy de Nooijer. Fotbalistul de 25 de ani este originar din Curacao si evoluat pana acum pentru echipa ca Levski Sofia si Sparta Rotterdam.

Ambii fotbalisti au ajuns in Moldova liberi de contract. Noul sezon din Divizia Nationala incepe pe 1 iulie. Sheriff ar mai putea da o lovitura pe piata transferurilor de la noi. Mijlocasul celor de la Zimbru Gheorghe Anton si-ar putea continua cariera la gruparea tiraspoleana. In ultimul an, alti doi jucatori de la Zimbru au ajuns la Sheriff, Ion Jardan si Vitalie Damascan.