Campioana Romaniei se decide in ultima etapa. FCSB a invins dramatic gruparea CS U Craiova - VIDEO

FCSB a trecut la limita aseara de CS U Craiova, scor 1 la 0, si mai spera la titlu in Liga 1. Gazdele au inceput mai bine meciul si au avut 2 ocazii importante de a marca.

In partea secunda, FCSB a aratat mai bine si a avut cateva sanse bune de a marca.

Golul victoriei a venit pe final. Texeira a adus 3 puncte pretioase pentru oaspeti in minutul 86.

In prelungiri, FCSB a ramas in 9 oameni, dupa ce Pintilii si Morais au fost eliminati. S-a incheiat 1 la 0, iar FCSB are cu un punct mai putin decat CFR inainte de ultima etapa.