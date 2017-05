Campioana Romaniei se decide in ultima etapa. FCSB a invins la limita Astra Giurgiu. In play-out, Golubovic a reusit un super-gol - VIDEO

FCSB a invins la limita aseara formatia Astra Giurgiu, scor 1 la 0. Singurul gol al partidei a fost inscris de Ghnoere. Ambele formatii au mai putut inscrie, insa portarii au facut legea aseara.

Dupa victoria de aseara, FCSB ramane in spatele celor de la FC Viitorul, fiind la egalitate de puncte cu trupa lui Hagi. In ultima etapa a campionatului, ros-albastrii intalnesc echipa lui Nicolae Calancea, CS U Craiova, in timp ce Viitorul primeste vizita celor de la CFR Cluj.

Golul etapei a venit din play-out. Golubovic a reusit o foarfeca fantastica din interiorul careului. Bosniacul a reusit dubla in victoria celor de la CSM Poli Iasi contra celor de la Pandurii Targul Jiu, scor 3 la 0.