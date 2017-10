Campioana s-a impiedicat de nou-promovata. Sheriff Tiraspol a remizat surprinzator, pe teren propriu, contra celor de la Sfantul Gheorghe Suruceni - VIDEO

Suvorov a inscris in prelungirile partidei contra lui Sheriff si a stabilit scorul final de 1 la 1. Gazdele au deblocat tabela de marcaj in prima repriza, prin Mugosa. Sheriff este lider autoritar in Divizia Nationala, avand 39 de puncte dupa 15 etape disputate. Tot ieri, Zaria Balti a umilit formatia Zimbru, invingand cu 3 la 0. Zagynailov a semnat dubla, iar scorul final a fost stabilit Obekop.

Dacia a remizat contra formatiei Spicul Chiscareni, scor 2 la 2. Este al cincilea meci consecutiv fara victorie pentru lupii galbeni. De partea cealalta, Spicul ocupa penultimul loc in Divizia Nationala, avand 13 puncte acumulate.