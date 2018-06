Campionatul Mondial a inceput cu o ceremonie grandioasa pe stadionul Lujniki. Robbie Williams a cantat in deschiderea mondialului, iar reprezentatul fotbalistilor a fost Ronaldo - VIDEO

Dupa ce pe teren a intrat legendarul brazilian Ronaldo, Robbie Williams a inceput sa cante hitul sau Let Me Entertain You. Artistul britanic a cantat apoi in duet cu soprana rusa Aida Garifullina.

Pe hiturile britanicului, pe stadionul Lujniki si-au facut aparitia reprezentatii tuturor tarilor participante la mondial. Acestia au participat la o coregrafie impresionanta.

Ceremonia a avut parte si de momente scandaloase. Dupa ce s-a asigurat ca este filmat, Robbie Williams a aratat degetul mijlociu la camera.

Mingea oficiala a competitiei a fost adusa pe Lujniki de ambasadorul Cupei Mondiale in Rusia, Viktoria Lopiriova. Prima atigere a balonului i-a apartinut lui Zabivaka, mascota turneului, care a schimbat cateva pase cu un pusti adus pe teren de Ronaldo.

La finalul ceremoniei de deschidere, presedintele tarii-gazda, Vladimir Putin, a tinut un discurs.

Fotbalul este iubit in tara noastra si este o dragoste de la prima vedere, de la primul meci oficial.

La ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial si la primul meci au asistat aproape 80 de mii de oameni.