Campionatul Mondial de hochei. Rusia va da piept cu marea rivala, nationala Canadei, in semifinale - VIDEO

Nationala Rusiei s-a descurcat de minune, in meciul cu Cehia, din sferturile Campionatului Mondial. Orlov si Kucherov au marcat cate o data, in prima repriza. Cehii au incercat sa revina in meci si au organizat cateva atacuri periculoase la poarta lui Vasilevski, insa fara succes. Hocheistii rusi au lovit din nou, in a treia repriza. Panarin a inscris si a inchis tabela la 3 la 0. AmbiantaRusia s-a calificat in semifinale, unde va avea un adversar infernal - reprezentativa Canadei. Aceasta a invins Germania, in sferturi, scor 2 la 1.

Ambianta Semifinala Campionatului Mondial reprezinta o sansa de revansa pentru rusi, care au pierdut finala din 2015, in fata canadienilor, cu un scor umilitor de 1 la 6. In celalalt meci din careul de asi, Suedia va intalni Finlanda. Ambele semifinale se vor disputa in orasul german Koln.