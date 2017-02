Campionatul Romaniei din 2017: Astra Giurgiu a invins la limita formatia ASA Targu Mures, iar Pandurii Targu Jiu a remizat cu CSM Poli Iasi - VIDEO

Campioana sezonului trecut din Romania a pasit cu dreptul in 2017. Astra Giurgiu a invins la limita formatia ASA Targu Mures, scor 1 la 0. Gazdele au dominat autoritar partida si au ratat ocazii cu nemiluita. Singurul gol a fost inscris in minutul 27. Japonezul Takayuki Seto a adus giurgiuvenii pe ultima pozitie ce duce in play-off-ul Ligii 1.

Tot ieri, Pandurii Targu Jiu a remizat acasa cu CSM Poli Iasi, cu 1 la 1. Fara moldoveanul Alexandru Boiciuc, lasat acasa, oaspetii oaspetii au deschis scorul abia in minutul 60, prin Vasile Gheorghe.

Noua echipa a lui Flavius Stoican, fost antrenor la Zimbru Chisinau, a salvat un punct pe finalul partidei. Sergiu Negrut a inscris in minutul 80.

Dupa egalul de ieri, Pandurii Targu Jiu are 19 puncte si se afla pe locul 11 in Liga 1.