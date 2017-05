Campionatul Romaniei. Dinamo a invins-o pe FCSB, scor 2 la 1 si s-a apropiat in clasament - VIDEO

Fanii dinamovisti au creat o coregrafie cu Nostradamus, precum ca acesta prezice ca in anul 2020 echipa va avea un stadion fara pista, iar rivala Steaua va disparea. Suporterii lui Dinamo nu s-au oprit aici si, chiar la inceputul meciului, au aruncat sute de role de hartie pe gazon si au creat o atmosfera similara celei din fotbalul sud-american.

Fanii de la FCSB, mai modesti, au raspuns prin mesajul “Nu avem coregrafii sponsorizate, dar jucam meciuri adevarate”. Marele derby al Romaniei nu a fost lipsit de incidente. Momcilovic a incasat o moneda in ceafa, iar alti 3 jucatori de la FCSB au fost loviti de role de hartie si alte obiecte.

Dinamo Bucuresti a deschis scorul in minutul 33. Hanca a inscris din penalty. FCSB a egalat dupa pauza, prin golul lui Pleasca. Cainii rosii au dat lovitura de gratie in prelungiri. Romera a fost faultat in careu, iar arbitrul a dictat un nou penalty. Hanca a transformat si de aceasta data.

Dupa fluierul final al arbitrului, zeci de suporteri dinamovisti au izbucnit pe teren pentru a sarbatori victoria cu jucatorii. In campionat, FCSB are 38 de puncte, fiind la egalitate cu Viitorul, in timp ce Dinamo are 36 de puncte. Pana la finalul sezonului, mai sunt 2 etape de disputat.