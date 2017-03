Campionii Moldovei vor la europene. Peste 120 de sportivi au concurat la Campionatul Moldovei la sambo, intre seniori. Ce premii au luat cei care au obtinut medalii de aur - VIDEO

Fara campionul mondial Sergiu Oslobanu, accidentat, dar cu multi alti sportivi talentati, o noua editie a Campionatului Moldovei la sambo nu a fost lipsita de dueluri incinse si procedee spectaculoase. Peste 120 de luptatori au fost impartiti in 9 categorii de greutate. La 82 de kilograme, in finala, Ghenadie Pretivatii l-a invins pe Iurie Leu.

Ghenadie PRETIVATII, SPORTIV: “ Este un start pentru participarea noastra in continuare la competitiile internationale. Putem spune ca este un start bun. ”

O lupta stransa a fost cea de la 68 de kilograme, in care s-a impus Valeriu Muravschi.

Valeriu MURAVSCHI, SPORTIV: “Finala a fost foarte grea, deoarece nu sunt foarte tanar. Am luptat mai mult tactic. ”

Si fetele au impresionat pe saltea. Ana Budescu a devenit campioana Moldovei in categoria de 52 de kilograme.

Ana BUDESCU, SPORTIVA: “Putine concurente la noi in tara sunt. ”

Turneul national a fost o etapa de pregatire pentru Campionatul European de sambo, din luna mai, din Belarus. Sportivii spun ca au doar un scop.

Ana BUDESCU, SPORTIVA: “Sa ma intorc cu medalie. ”

Valeriu MURAVSCHI, SPORTIV: “ M-am pregatit si ma pregatesc sa castig. ”

Luptele au fost urmarite de multiplul campion european si mondial la judo si sambo, in categoria veteranilor, Mihail Malear.

Mihail MALEAR, SPORTIV: “ Trebuie să fie organizate mai multe turnee de sambo, să vină mai mulţi tineri. Este unul din cele mai bune genuri de sport. ”

Campionii Moldovei la sambo au primit cate 1000 de lei, bani oferiti de federatia de profil si Ministerul Tineretului si Sportului.

Muhtar MURTAZALIEV, PRESEDINTE FEDERATIA DE SAMBO DIN MOLDOVA: “ Am avut o concurenţă acerbă la acest campionat. Au venit şi mulţi judocani să lupte. Vom pretinde la medalii, pe arena internaţională. ”

Sambo este un sport aparut in anul 1938, in URSS. El nu intra in categoria sporturilor olimpice.