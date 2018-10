Campionul UFC Khabib Nurmagomedov s-a intalnit cu fanii pe un stadion din orasul Mahacikala. Luptatorul rus a castigat megaduelul cu irlandezul Conor McGregor, in runda a patra - VIDEO

Pentru a-l vedea pe campionul UFC, Khabib Nurmagomedov, pe Arena Anji, din orasul Mahacikala, au venit circa 15 mii de suporteri. Renumitul luptator a vorbit cu fanii sai si le-a aratat centura de campion.

Khabib NURMAGOMEDOV, CAMPION UFC: “Eu doar una am cerut de la Atotputernicul – sa ma inchida cu acest neghiob in cusca. Prima ce am dorit sa fac e sa demonstrez diferenta dintre poporul nostru si al lor. Cea mai mare motivatie mi-a dat orasul Daghestan si toti fanii care m-au asteptat aici, acasa.”





Nurmagomedov a vorbit si despre incidentele de dupa lupta.

Khabib NURMAGOMEDOV, CAMPION UFC: “Vulturii nu stau in cusca. Le-am aratat asta. Si lui i-am aratat si echipei lui. Le-am spus celor de la UFC ca, pe 6 octombrie, dupa ce cusca va fi inchisa, eu nu raspund pentru actiunile mele. ”

Lupta dintre Khabib Nurmagomedov si Conor McGregor a avut loc duminica dimineata in Las Vegas. Khabib a obtinut victorie in runda a patra, printr-un procedeu de strangulare. Irlandezul a pierdut lupta, insa s-a ales cu conturile pline.

Circa 50 de milioane de dolari ar fi incasat luptatorul dupa meci. Nurmagomedov va incasa 1 milion 750 de mii de dolari, deoarece va plati o amenda de 250 de mii pentru ca a sarit din cusca si s-a luat la bataie cu un membru al echipei lui McGregor.