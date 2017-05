Canada a batut din nou Rusia, la hochei: canadienii vor juca cu Suedia in finala Campionatului Mondial - VIDEO

Meci fabulos intre marile rivale, in semifinalele mondialului. Rusia a deschis scorul, in repriza secunda, prin Kuznetsov, iar, in cateva momente, Gusev a marcat si el.

Ceea ce a urmat, insa, a fost un dezastru pentru hocheistii rusi. In repriza a treia, Canada a demolat defensiva acestora si a inscris gol dupa gol. Scheifele si MacKinnon au dus scorul la 2 la 2.

Apoi, O’Reilly si-a adus echipa in avantaj.

Pe final, canadienii au marcat in poarta goala. 4 la 2 si formatia lui Jon Cooper merge in ultimul act al Campionatului Mondial. Acolo, Canada va juca impotriva Suediei, care, la randul sau, a batut Finlanda, in semifinale, scor 4 la 1.