Cand revine Simona Halep, dupa ce a fost anuntata ca are hernie de disc

Halep s-a retras in primul meci de la Beijing, iar apoi a revenit in tara. Medicii i-au dat o veste proasta. Are hernie de disc si trebuie sa se trateze. Ea mai avea doua turnee in acest final de sezon, la Moscova si la Turneul Campioanelor. Simona a anuntat deja ca nu se opereaza, iar acum rusii anunta ca va fi prezenta si la Moscova.

"Halep este ingrijorata din cauza problemei de la spate, dar va veni sa joace la Moscova si apoi va zbura la un alt turneu. Unul dintre cele trei Wild Card este al Simonei", a declarat directorul turneului VTB Kremlin Cup, Alexei Selivanenko, pentru siteul m.championat.com.

"As dori sa precizez ca este o hernie de disc intr-adevar dar sub nici o forma nu se pune problema operatiei. Voi urma tratamentul adecvat care consta in exercitii si fizioterapie. Voi reveni cu informatii!", spunea Simona Halep intr-o postare pe Facebook.