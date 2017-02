Cantonament cu peripetii pentru Milsami Orhei. Vulturii rosii au facut legea in trafic si au mutat o masina parcata neregulamentar - VIDEO

Intreaga echipa a avut liber de la antrenamente si a mers intr-o excursie in Antalya. La intoarcere, din cauza unui accident rutier, autocarul in care se afla echipa, a fost redirectionat pe un alt drum. Ghinion si aici. Autoturismele parcate neregulamentar au blocat drumul. Atat jucatorii, cat si staff-ul tehnic au decis sa dea o mana de ajutor, la propriu, in trafic. Au mutat masina si si-au continuat calea.

Milsami Orhei este lider in Campionatul Moldovei si se vor afla in cantonamentul din Turcia pana la mijlocul lunii.