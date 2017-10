Caroline Wozniacki a castigat Turneul Campioanelor. Daneza si-a adjudecat in premiera trofeul de la Singapore, dupa ce a trecut in finala de Venus Williams - VIDEO

Caroline Wozniacki a castigat in premiera Turneul Campioanelor. Daneza s-a impus cu 2 la 0 in fata sportivei din Statele Unite, Venus Williams. Wozniacki a intrat perfect in meci si a reusit 3 break-uri in primul set, castigat cu 6 la 4.

In setul secund Wozniacki a condus cu 5 la 0, insa Williams a fost aproape de a da lovitura. A castigat 4 game-uri consecutive, insa a cedat pe propriul serviciu. Victoria de astazi ii asigura lui Wozniacki locul 3 mondial. Pentru succesul de la Turneul Campioanelor, Wozniacki se va imbogati cu un milion 750 de mii de dolari.