Caroline Wozniacki a cucerit trofeul de la Tokyo. Daneza s-a impus in fata Anastasiei Pvluchenkova - VIDEO

Caroline Wozniacki a cucerit trofeul de la Tokyo, dupa o finala aproape perfecta cu Anastasia Pavlyuchenkova. Daneza a facut senzatie in primul set si s-a impus la 0.

Setul secund a fost unul mult mai echilibrat. Chiar daca a condus, Wozniacki a reusit break-ul abia in ultimul game, invingand cu 7 la 5.

Wozniacki s-a impus pentru a treia oara la Tokyo. Titlul i-a adus si un cec in valoare de 193 de mii de dolari. Pavlyuchenkova a ratat sansa de a cuceri al doilea trofeu in acest an, iar s-a ales cu doar 103 mii de dolari.