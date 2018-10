Caroline Wozniacki ameninta pozitia de lidera mondiala a Simonei Halep. Tenismena daneza s-a calificat in semifinalele turneului de la Beijing - VIDEO

Caroline Wozniacki a jucat, astazi, cu tenismena ceha Katerina Siniakova si a dominat cap-coada meciul. Daneza a avut un procentaj de 72 la suta al primului serviciu si a facut de 4 ori break. Wozniacki a castigat ambele seturi cu scorul de 6 la 2 si s-a calificat in semifinale, la Beijing.

In semifinale, Wozniacki o va intalni pe Qiang Wang, din China (Aryna Sabalenka, din Belarus). Tenismena daneza ocupa locul 2 in topul mondial si, pana la sfarsitul anului, poate sa o detroneze pe Simona Halep. Romanca este accidentata si, daca nu revine pe teren in acest an, ii ofera o sansa lui Wozniacki.

Daneza trebuie sa castige turneul de la Beijing, apoi cel de la Moscova si sa aiba rezultate bune la Turneul Campioanelor, de la Singapore, pentru a urca in fruntea clasamentului WTA.