Castiga trofee pe banda rulanda. Real Madrid a cucerit Supercupa Europei, al doilea an consecutiv, dupa ce a trecut de Manchester United - VIDEO

Castigatoarea Ligii Campionilor, Real Madrid, a cucerit si Supercupa Europei. Galacticii au trecut cu 2 la 1 de Manchester United. Trupa lui Zidane a dominat partida, iar dupa 24 de minute de joc, Casemiro a deschis scorul. Isco a dublat avantajul madrilenilor in partea secunda. Singurul gol pentru Manchester United a fost marcat de Lukaku. Victoria putea fi mult mai categorica, insa De Gea a fost salvat de doua ori de bara.

Toni KROOS, MIJLOCAS REAL MADRID: "Întotdeauna este plăcut să câştigi trofee. A fost un drum lung până a ajunge aici. Trebuie să câştigi Liga Campionilor mai întâi. Este un lucru minunat să începi noul sezon câştigând acest trofeu."

Zinedine ZIDANE, ANTERNOR REAL MADRID: "Lucrul bun în echipa noastră este că noi continuăm să avem dorinţa de a prelungi perioada bună în care ne aflăm."

Jose MOURINHO, ANTRENOR MANCHESTER UNITED: "Trebuie să mergem mai departe optimişti. Am ajuns aici şi am făcut lucruri bune în acest meci. Trebuie să începem noul sezon de Premier League foarte pozitivi."

Real Madrid a cucerit Supercupa Europei pentru a patra oara din 6 participari, toate in calitate de castigatoare a Ligii Campionilor. Mourinho, antrenorul celor de la Manchester United inca nu a castigat niciodata in fata lui Real Madrid. A pierdut 4 partide si a remizat in alta.