Cat de grava este starea lui Schumacher in acest moment. Adevarul ascuns de familie

Profesorul Steven Laureys, unul dintre cei mai mari specialisti in probleme ce tin de coma, spune ca sunt sanse extrem de mici ca Michael Schumacher sa-si mai revina.

In timp ce familia lui Schumacher tine secreta starea fostului campion, expertii in domeniu sustin ca sunt sanse tot mai mici pentru recuperare.

"Din punct de vedere medical, Michael Schumacher nu mai este demult in coma. Coma dureaza cateva zile sau cateva saptamani. Recuperarea dupa coma trebuie sa fie intr-un timp relativ scurt. Creierul isi poate reveni chiar si dupa un an sau mai mult, dar evolutia este foarte lenta, iar pretul este o imensa munca pentru reabilitare.

In alte cazuri grave, iar cel al domnului Schumacher este unul grav, creierul este atat de afectat incat recuperarea intelectuala este putin probabil. Timpul este impotriva noastra”, a declarat Steven Laureys, director de cercetare la National Fund for Scientific Research, o institutie de cercetare din Belgia, finantata de stat. De asemenea, Laureys conduce Coma Science Group, care activeaza in cadrul Universitatii din Liege.

Schumacher a intrat in coma dupa accidentul de ski suferit pe 29 decembrie 2013.