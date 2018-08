Catalin Carp a pasat decisiv la primul gol al celor de la FC Ufa in meciul de aseara din preliminariile Europa League - VIDEO

Carp a preluat si a centrat perfect pentru Sly la primul gol al celor de la FC Ufa. Gruparea din Rusia si-a dublat avantajul in partea secunda, insa Niedercorn a redus din diferenta pe final.

S-a incheiat 2 la 1, iar echipa lui Carp are sanse mari la calificarea in play-off-ul preliminariilor Europa League. Tot aseara, Hapoel Haifa, cu Radu Ginsari titular, a cedat cu 1 la 4 in fata celor de la Atalanta. Gazdele au deschis scorul, insa italienii au revenit rapid, marcand cate doua goluri pe repriza.

Intr-un alt meci disputat aseara, echipa lui Alexandru Epureanu, Istanbul Basaksehir a remizat, scor 0 la 0, in meciul contra englezilor de la Burnley. Meciurile retur din turul 3 preliminar al Ligii Europa sunt programate pentru joia viitoare.