Catalina Ponor este campioana europeana la barna. Larisa Iordache a luat medalie de bronz

Romania a incheiat participarea la CE de gimnastica cu patru medalii, doua de aur, una de argint si una de bronz.

Catalina Ponor a castigat, duminica, medalia de aur, iar Larisa Iordache a obtinut bronzul in finala la barna de la Campionatele Europene individuale de la Cluj-Napoca.

Larisa Iordache a intrat a treia in finala de la barna si a fost nota cu 13.966, iar Catalina Ponor a intrat a sasea, fiind notata cu cea mai mare nota din concurs, 14.566.

Ponor a cucerit astfel medalia de aur, iar Larisa Iordache pe cea de bronz, medalia de argint revenind sportivei olandeze Eythora Thorsdottir (14.066).

Catalina Ponor a fost initial calificata si la sol, dar a ratat ultimul act dupa declasarea notei, in absenta unui element obligatoriu in exercitiu.

Tot duminica, in prima finala a zilei, Marian Dragulescu a castigat medalia de argint la sarituri (14.733), aurul revenind rusului Artur Dalaloian (14.933), iar bronzul lui Oleg Verniaiev (Ucraina, 14.649).

Celelalte finale ale zilei sunt la paralele si bara fixa (masculin), respectiv sol (feminin).In celelalte finale pe aparate de sambata, titlurile europene au fost cucerite de Eleftherios Petrounias (Grecia, la inele), Nina Derwael (paralele), David Beliavski (cal cu manere, Rusia), Coline Devillard (sarituri, Franta).

Vineri, in finala la individual-compus feminin, Ioana Crisan s-a clasat pe locul 18, iar Olivia Cimpian pe pozitia a 23-a.

Obiectivul delegatiei Romaniei este de castigare a 2-3 medalii.

La competitia de la Cluj-Napoca participa 274 de gimnasti din 37 de tari (168 gimnasti si 106 gimnaste), alaturi de aproape 450 de antrenori, medici, arbitri, oficiali.

CE din luna aprilie au revenit in Romania la exact 60 de ani de la prima editie a competitiei feminine, care s-a desfasurat la Sala Floreasca, iar pe atunci se numea Cupa Europei.

La ultima editie a CE individuale, in 2015 (Montpellier), gimnastii romani au cucerit doua medalii: Marius Berbecar – argint la paralele si Andreea Munteanu – aur la barna.

Campionatele Europene din 2018, care vor avea si proba pe echipe, vor avea loc la Glasgow. De asemenea, UEG a anuntat, duminica, faptul ca urmatoarea editie a competitiei individuale, la fel ca si cea de acum, de la Cluj, se va desfasura in Polonia, la Szczecin.

