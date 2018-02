Cati bani castiga de fapt Darren Cahill de la Simona Halep

Simona Halep si Darren Cahill colaboreaza de trei ani si jumatate, iar acest parteneriat a ajutat-o pe Simona Halep sa ajunga pana pe locul 1 in clasamentul mondial.

Potrivit informatiilor Digisport, obtinute de la Adrian Fetecau, antrenorul australian ar castiga un milion de euro pe an. Acesta nu este singurul venit al lui Darren Cahill care din 2007 este analist la ESPN.

Antrenorul Simonei Halep este insa depasit de Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, care castiga 1,5 milioane de euro pe an, dar primeste bonusuri uriase in functie de performantele sportivei.

De asemenea, Mouratoglou are si el un contract in zona de media fiind analist pentru EuroSport. Nick Bollettieri, legendarul antrenor in varsta de 86 de ani, are castiguri anuale in valoare de 7-8 milioane de dolari.

Bollettieri detine cea mai populara academie de tenis din lume, iar un stagiu de pregatire la scoala omului prin mainile caruia au trecut Sharapova, surorile Williams, Monica Seles sau Andre Agassi costa 75.900 de dolari.