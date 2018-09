Ce antrenor urias din fotbal a angajat El Chapo la echipa traficantilor din Mexic

Diego Maradona este noul antrenor al echipei mexicane de liga secunda Dorados de Sinaloa, care joaca in orasul Culiacan. Maradona, care a fost numit si presedinte de imagine la Dinamo Brest, in Belarus, va reveni in antrenorat, urmand sa preia a sasea echipa din cariera sa de tehnician.

Maradona a mai antrenat Mandiyu de Corrientes, Racing Club, nationala Argentinei (la Mondialul din 2010), Al Wasl si Al Fajairah.

Dorados este pe ultimul loc in liga a doua mexicana, cu 3 egaluri si 3 infrangeri dupa 6 etape. Regiunea in care va antrena Maradona este recunoscuta datorita faptului ca acolo isi are fieful cel mai periculos cartel de droguri din lume - Cartelul Sinaloa.