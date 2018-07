"Ce lipsa de respect!" Dribilingul extraterestru al lui Zlatan cu care si-a umilit un adversar! Ce a putut sa-i faca

Zlatan este de neoprit in Major League Soccer! A ajuns la 6 goluri in ultimele 4 meciuri si 8 goluri in ultimele 6 partide! Fostul atacant de la Barcelona, PSG, Milan, Juventus, Inter, Ajax sau Manchester United a inscris din penalty in ultima etapa, 4-0 cu Columbus Crew.

Zlatan a reusit insa si faza meciului, un dribling pe tusa fantastic, trecandu-i mingea printre picioarele unui adversar. "Ce lipsa de respect" au scris chiar cei de la LA Galaxy.

Zlatan le-a transmis si un mesaj de felicitari jucatorilor nationalei Suediei dupa ce acestia au ajuns pana in sferturile Cupei Mondiale, de unde au fost insa eliminati de Anglia.