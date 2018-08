"Ce nebunie!" Mesajul cu care Simona Halep a cucerit internetul. Ce a spus dupa 2 victorii intr-o zi

La ultimele doua turnee la care a evoluat, Simona Halep a parut sa aiba un adversar si mai mare decat rivalele din circuit. Este vorba despre vremea nefavorabila care a pus stapanire, atat pe Montreal, cat si pe Cincinnati in ultimele doua saptamani.

Chiar si asa, Simona continua sa castige meciuri pe banda rulanta. Dupa ce a castigat marele trofeu la Rogers Cup, Simona a obtinut calificarea in penulimul act la Cincinnati.

Cea mai buna tenismena a lumii a reactionat pe contul personal de Twitter dupa o noua zi in care a invins mai mult decat doua adversare. Simona a publicat o fotografie in care apare cu pumnul strans, victorioasa, alaturi de mesajul "cand castigi doua meciuri intr-o zi si invingi ploaia. Ce calatorie, @cincytennis!".

Simona Halep va evolua in semifinale la Cincinnati contra bielorusei Aryna Sabalenka, locul 34 WTA, in aceasta seara, nu mai devreme de ora 23, ora Romaniei.

When you win two matches in a day AND beat the rain. What a ride @cincytennis 🎢 pic.twitter.com/BzS7mGgowR