Ce s-a aflat despre femeia sarutata de Pulev, in direct, la interviu - VIDEO

"M-a deranjat faptul ca Pulev m-a tratat intr-un mod atat de neprofesionist. Nu am incurajat si nu am fost de acord ca domnul Pulev sa ma prinda de fata, sa ma sarute sau sa ma prinda de fund. Eram la acel eveniment pentru a transmite de acolo, ca membru al mass-media. Este inacceptabil sa saruti o femeie pe buze fara acceptul ei si sa o prinzi astfel", a spus Jenny.

Pulev nu a vrut sa isi ceara scuze dupa acest gest si a fost aspru criticat: "Reportera, Jenny, este de fapt o prietena. Dupa interviu eram atat de entuziasmat incat am sarutat-o. Mai tarziu, in acea seara, a venit alaturi de mine si de ceilalti prieteni ai mei ca sa sarbatorim", a declarat boxerul.

Intre timp, autoritatile din California i-au suspendat licenta lui Pulev, care nu va mai boxa pana la clarificarea situatiei. Bulgarul pare sa fie cel care are dreptate in acest caz. Site-ul worldboxingnews.net a publicat un clip in care jurnalista Jenny Sushe este surprinsa in bratele unui barbat din anturajul lui Pulev. Ea danseaza lasciv in bratele acestuia, pe manele.

"Ora 03:00 dimineata, la cateva ore dupa faimosul sarut, Jenny Sushe in ipostaza unei femei hartuite sexual", este descrierea clipului.