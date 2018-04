Ce s-a intamplat cand cel mai temut sef al Mafiei a intrat la inchisoare

Mafiotul a fost unul dintre cei mai temuti capi ai Mafiei in toata istoria ei, fiind la conducerea familiei Gambino, cea mai puternica din New York, din 1985 pana in 2002 cand a murit.



Gotti a ajuns la putere dupa ce l-a ucis pe fostul sef al familiei mafiote, Paul Castellano, si a domnit in libertate timp de 7 ani, pana in 1992. Acesta a fost inchis la penitenciarul Marion din Illinois, care era la ora aceea inchisoarea cu cel mai inalt grad de securitate din USA, fiind inlocuitoarea celebrului Alcatraz.



Gotti a avut un regim extrem de strict, fiind inchis 23 de ore pe zi in celula lui, insa acest lucru nu l-a impiedicat sa aiba incidente.



Un fost gangster al bandei afro-americane Bloods, a declarat recent ca a fost 9 luni de zile coleg de celula cu Gotti, in 1997, la 5 ani de la incarcerarea sa.

"Gotti nu a avut probleme cu nimeni in inchisoare, insa nici nu a facut-o pe durul. Chiar a dorit sa fie transferat in aripa unde erau numai negri si mexicani, pentru a evita contactul cu grupurile extremiste neo-fasciste. Niciun alb nu mai avusese curajul sa faca asta pana atunci, sa ceara sa fie mutat intr-un grup in care e singurul alb inconjurat de alte rase", a spus cel intitulat Kre Kre.Acesta a povestit si celebra intamplare in care se presupune ca Gotti a fost batut de un detinut de culoare.

"Nu a fost asa cum se spune, nu a fost batut, a fost o mica altercatie dar nimic serios. Niciunul dintre ei nu a fost ranit cu adevarat", spune acesta.