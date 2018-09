Ce se ascunde in spatele lacrimilor lui Ronaldo! "Asta a cautat Ronaldo cand a venit in Italia!"

Cristiano Ronaldo a izbucnit in plans cand a vazut cartonasul rosu si nu a putut sa-si stapaneasca emotiile si lacrimile minute bune. Fanii s-au gandit ca poate dorinta de a-l egala pe Messi, care tocmai in depasise in topul golurilor marcate in grupele Ligii, este unul dintre motivele pentru care Ronaldo a reactionat in acest fel. Dar se pare ca este mult mai mult decat atat.

Biograful portughezului, Guillem Balague, un cunoscut jurnalist spaniol a dezvaluit ce sta in spatele lacrimilor si a reactiei lui Cristiano Ronaldo.

"Reactia lui la cartonasul rosu primit a fost fascinanta, pentru ca arata modul in care cluburile isi tin vedetele intr-o bula minunata, un loc sigur unde acei jucatori se simt ca Dumnezeu pe Pamant. Iar zeii, prin definitie, sunt scutiti de pedeapsa. Cand aceasta bula se sparge, reactia este exagerata si chiar violenta. Problema e ca acesti ‘extraterestri’ nu au crescut intr-un mediu normal. Din punct de vedere mental, ei raman adolescenti, pentru ca nu trebuie sa se gandeasca decat sa joace fotbal", a spus Guillem Balague, pentru Corriere dello Sport.

Spaniolul a dezvaluit si ce l-a impins pe Ronaldo sa plece de la Real Madrid si sa vina in Italia..

„Ronaldo vrea sa simta devotamentul tuturor, ca toata lumea sa aiba incredere in el, ceea ce nu a fost cazul la Real Madrid, in ultima perioada petrecuta acolo. Aceasta cautare a devotamentului absolut l-a dus in Italia, alaturi de alte aspecte, inclusiv cel economic. Ronaldo a fost intampinat cu bucurie in Serie A, nu numai de fanii lui Juventus, dar de toata lumea din lumea sportului. Ce cauta cu disperare un adolescent? Afectiune, evident. In Italia, el a gasit acea caldura a fanilor care ii permite sa umple un gol emoţional. Nu a avut un tata langa el cand a crescut si mereu a cautat acea figura paterna in oameni ca Sir Alex Ferguson sa ca agentul sau, Jorge Mendes. Mereu si-a dorit afectiune neconditionata si unanima. La Madrid, Florentino Perez nu i-a oferit-o, dar a redescoperit-o la Juve„, a adaugat Balague.

